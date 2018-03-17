Экс-глава «Гринфлайта» предстанет перед судом за махинации в 10 млрд 

Предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Гринфлайт» Сергея Мануйлова окончено, фигурант обвиняется в злоупотреблении полномочиями, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Установлено, что на протяжении нескольких лет компания осуществляла застройку жилых микрорайонов, привлекая для этого деньги дольщиков. Гендиректор строительной фирмы заключил ряд невыгодных для компании контрактов, что привело к предбанкротному состоянию организации. Застройка жилого комплекса остановлена, свыше 4000 граждан не получили квартир.
В настоящее время Мануйлов находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в суд Челябинска.