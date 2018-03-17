Экс-глава «Гринфлайта» предстанет перед судом за махинации в 10 млрд

Установлено, что на протяжении нескольких лет компания осуществляла застройку жилых микрорайонов, привлекая для этого деньги дольщиков. Гендиректор строительной фирмы заключил ряд невыгодных для компании контрактов, что привело к предбанкротному состоянию организации. Застройка жилого комплекса остановлена, свыше 4000 граждан не получили квартир.