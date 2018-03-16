50 миллионов рублей за минуту: грабители ювелирного попали на видео

Около минуты потребовалось четверым злоумышленникам на то, чтобы вынести из ювелирного салона на севере Москвы украшений более чем на 50 миллионов рублей, сообщила пресс-служба столичного управления МВД . Камера наблюдения зафиксировала действия налетчиков.

Целью преступников стал магазин «Серебряный мир» на Ленинградском проспекте, порог которого они переступили вечером 15 марта, оставив автомобиль во дворе. У одного из налетчиков был при себе пистолет — наставив его на охранника, он заставил его лечь на пол, после чего мужчины принялись бить витрины и складывать украшения в сумки. Злоумышленники были придирчивы в выборе изделий — брали только наиболее ценные.

Потратив около минуты на сборы, они вместе покинули салон, погрузили добычу в багажник машины и скрылись. Задержать их не удалось, хотя в городе был введен план «Перехват».

Первоначально ущерб оценили в 10 миллионов рублей, однако сегодня сумма выросла в пять раз. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».