В Польше вышел из тюрьмы человек, отсидевший 18 лет за убийство, которого не совершал

ВАРШАВА , 16 марта. / ТАСС /. Из-за ошибки польской юстиции Томаш Коменда в 2000 году был осужден на 25 лет за убийство, которого он не совершал. В четверг по решению городского суда Вроцлава мужчина был освобожден и вышел на свободу.

Томаш Коменда был обвинен польским судом в изнасиловании и убийстве 15-летней девушки, совершенном в 1997 году после дискотеки в небольшой деревне Милошицы. Единственной уликой против него послужил его волос, найденный на шапке убитой. При этом 11 свидетелей под присягой подтвердили судьям, что в день убийства Коменда находился в другом месте. Сам обвиняемый все отрицал, а потом дал показания о том, что на дискотеке он все же был. На суде Коменда отказался от своих предыдущих показаний, заявив, что они были выбиты из него в полиции под пытками.

Несмотря на все эти обстоятельства, суд приговорил его к 25 годам тюремного заключения. «Я думал, что не выйду из тюрьмы живым, потому что меня избивали сокамерники, уверенные в том, что я убил несовершеннолетнюю», — рассказал Коменда журналистам. Он признался, что пытался покончить с собой, но его спасли другие заключенные.

Факты, подтверждающие непричастность Коменды к инкриминируемому ему преступлению, были обнаружены специально созданной следственной группой. В подготовленном следователями отчете утверждается, что часть улик, из-за которых Коменду отправили за решетку, была сфальсифицирована.

"Если подтвердится, что невинный человек провел в стенах тюрьмы 18 лет, то против тех, кто допустил столь фатальную ошибку, должно быть начато следствие", — прокомментировал ситуацию агентству ПАП министр юстиции Збигнев Зёбро.

Никакой информации о возможной выплате Томашу Коменде компенсации за годы, проведенные за решеткой, пока не поступало.