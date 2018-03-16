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Жалобу на приговор Улюкаеву рассмотрят 12 апреля
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Жалобу на приговор Улюкаеву рассмотрят 12 апреля 

РИА Новости 21 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Мосгорсуд 12 апреля рассмотрит жалобу на приговор экс-министру экономического развития России Алексею Улюкаеву — самому высокопоставленному из осужденных в России за взятку чиновников, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
"Суд рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов", — сказала она.
Защитники экс-министра настаивают на его невиновности и просят отменить приговор.
Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Дополнительно 61-летнему Улюкаеву был назначен штраф в 130 миллионов рублей и восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения.
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