Жалобу на приговор Улюкаеву рассмотрят 12 апреля 

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Мосгорсуд 12 апреля рассмотрит жалобу на приговор экс-министру экономического развития России Алексею Улюкаеву — самому высокопоставленному из осужденных в России за взятку чиновников, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
"Суд рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов", — сказала она.
Защитники экс-министра настаивают на его невиновности и просят отменить приговор.
Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Дополнительно 61-летнему Улюкаеву был назначен штраф в 130 миллионов рублей и восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения.