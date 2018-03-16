В Липецке осуждены 14 участников организованного преступного сообщества

14 марта 2018 года приговором Октябрьского районного суда г. Липецка все участники преступного сообщества признаны виновными в организации и участии в преступном формировании, и совершении в его составе незаконного сбыта наркотических средств. 10 человек приговорены к лишению свободы на сроки от 11 до 14 лет с отбыванием наказания в колониях строгого и общего режимов. Ранее еще четыре члена данного преступного сообщества были осуждены на сроки от 7 до 8 лет лишения свободы.

Установлено, что осужденные в 2015 году создали преступное сообщество, состоящее из граждан Российской Федерации и ближнего зарубежья в целях совершения преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств на территории Липецкой области и других регионов России.

В основе функционирования преступной организации лежал бесконтактный способ незаконного сбыта наркотических средств путем «закладок.

При этом сообщество было поделено на специально созданные обособленные структурные звенья. Взаимодействие между звеньями, а также внутри них строилось исключительно на законспирированном общении.