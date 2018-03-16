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В Липецке осуждены 14 участников организованного преступного сообщества
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В Липецке осуждены 14 участников организованного преступного сообщества 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 21 час назад
14 марта 2018 года приговором Октябрьского районного суда г. Липецка все участники преступного сообщества признаны виновными в организации и участии в преступном формировании, и совершении в его составе незаконного сбыта наркотических средств. 10 человек приговорены к лишению свободы на сроки от 11 до 14 лет с отбыванием наказания в колониях строгого и общего режимов. Ранее еще четыре члена данного преступного сообщества были осуждены на сроки от 7 до 8 лет лишения свободы.
Установлено, что осужденные в 2015 году создали преступное сообщество, состоящее из граждан Российской Федерации и ближнего зарубежья в целях совершения преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств на территории Липецкой области и других регионов России.
В основе функционирования преступной организации лежал бесконтактный способ незаконного сбыта наркотических средств путем «закладок.
При этом сообщество было поделено на специально созданные обособленные структурные звенья. Взаимодействие между звеньями, а также внутри них строилось исключительно на законспирированном общении.
В общей сложности сотрудниками правоохранительных органов у участников сообщества было изъято около 6 килограммов синтетических наркотиков.
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