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Полиция в Казани разыскала подпольную нарколаборатию
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Полиция в Казани разыскала подпольную нарколаборатию 

Казанский репортер 21 час назад
Фото: Казанский репортер
По подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств задержан 37-летний казанец. Уточняется, что он мог сбывать наркотики в крупном размере. Как сообщает пресс-служба МВД РТ, коноплю фигурант выращивал в собственной квартире — в доме на улице Сыртлановой. В министерстве уточняют, что помещения квартиры были оборудованы специально для эффективного выращивания конопли. В том числе, поддерживались нужные температура, влажность и освещение. В квартире у мужчины нашли более 1 килограмма готового сырья, а также кусты конопли — 20 штук.
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