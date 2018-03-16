Полиция в Казани разыскала подпольную нарколаборатию 

По подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств задержан 37-летний казанец. Уточняется, что он мог сбывать наркотики в крупном размере. Как сообщает пресс-служба МВД РТ, коноплю фигурант выращивал в собственной квартире — в доме на улице Сыртлановой. В министерстве уточняют, что помещения квартиры были оборудованы специально для эффективного выращивания конопли. В том числе, поддерживались нужные температура, влажность и освещение. В квартире у мужчины нашли более 1 килограмма готового сырья, а также кусты конопли — 20 штук.