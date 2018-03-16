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Адвокат осужден за попытку мошенничества в Каменске
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Адвокат осужден за попытку мошенничества в Каменске 

АиФ Ростов 21 час назад
Фото: АиФ Ростов
Адвокат осужден за попытку мошенничества в Каменске-Шахтинском, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
Как установлено судом, в 2017 году адвокат сообщил клиенту, что за 500 тысяч рублей поможет избежать ему уголовного преследования.
При получении денег юриста задержали сотрудники УФСБ России по Ростовской области.
Суд признал адвоката виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, в крупном размере) и приговорил его к двум годам десяти месяцам лишения свободы условно, а также штрафу в размере 50 тыс. рублей.
Приговор еще не вступил в законную силу.
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