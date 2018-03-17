В деле о насилии детей в интернате, воспитатели проходят свидетелями — СК

Воспитатели одного из интернатов Челябинской области проходят в деле об изнасиловании детей в качестве свидетелей, данных, подтверждающих причастность педагогов к совершению преступлений нет, сообщают в пресс-службе СУ РФ.

«Расследование уголовного дела продолжается, к работе подключены высокопрофессиональные следователи, имеющие большой опыт расследования подобных преступлений», — отмечают в ведомстве.

Как сообщалось ранее, педагоги прошли проверку на полиграфе и вернулись к работе.

Между тем приемные родители потерпевших детей недовольны работой следствия. Они считают, что дело пытаются развалить, а их и детей хотят выставить дураками.

Отметим, в настоящее время расследованием дела занимается следственный комитет по Свердловской области . Такое решение было принято после визита заместителя уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка.