Воспитатели одного из интернатов Челябинской области проходят в деле об изнасиловании детей в качестве свидетелей, данных, подтверждающих причастность педагогов к совершению преступлений нет, сообщают в пресс-службе СУ РФ.
«Расследование уголовного дела продолжается, к работе подключены высокопрофессиональные следователи, имеющие большой опыт расследования подобных преступлений», — отмечают в ведомстве.
Как сообщалось ранее, педагоги прошли проверку на полиграфе и вернулись к работе.
Между тем приемные родители потерпевших детей недовольны работой следствия. Они считают, что дело пытаются развалить, а их и детей хотят выставить дураками.
Отметим, в настоящее время расследованием дела занимается следственный комитет по Свердловской области. Такое решение было принято после визита заместителя уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка.
Напомним, в начале февраля несколько приемных матерей рассказали корреспонденту «АиФ-Челябинск» о том, что их дети-инвалиды подверглись насилию со стороны воспитателей в одной из школ-интернатов Челябинской области. По заявлению родителей следователи возбудили уголовное дело. Пострадавшими признаны семь мальчиков. Обвинение в насильственных действиях сексуального характера предъявлено 51-летнему жителю Челябинска, который свободно навещал детей. Надо отметить, что после скандала активизировались органы опеки. Социальные работники разных детдомов обзванивают приёмные семьи с расспросами о здоровье бывших воспитанников.