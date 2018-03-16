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Сотрудницу «Народной сберегательной кассы» в Похвистневе осудили за мошенничество
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Сотрудницу «Народной сберегательной кассы» в Похвистневе осудили за мошенничество 

Волга Ньюс 21 час назад
Как было установлено, в июне 2015 г. в офис кредитного потребительского кооператива «Народная сберегательная касса» обратился пенсионер, хотевший внести деньги на 12 месяцев под 24% годовых. Составив фиктивный договор, сотрудница кооператива получила от клиента 200 тыс. руб., но не внесла их в кассу, а похитила.
Суд признал женщину виновной назначил полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего. Приговор в законную силу не вступил.
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