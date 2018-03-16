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В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого в 2013 году
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В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого в 2013 году 

РИАМО 20 часов назад
Фото: РИАМО
Обвиняемого в убийстве своего знакомого около кафе в Брюсовском переулке в столице в 2013 году, который был объявлен в международный розыск, задержали в Подмосковье и заключили под стражу, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве продолжается расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 (убийство).
По версии следствия, вечером 8 июня 2013 года обвиняемый, находясь у входа одного из столичных кафе в Брюсовском переулке, в ходе ссоры, возникшей на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, нанес своему знакомому 1982 года рождения один удар ножом в область грудной клетки и скрылся с места происшествия. Через непродолжительное время от полученных повреждений пострадавший скончался в больнице.
«Следственными органами обвиняемый был объявлен в международный розыск и в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вчера обвиняемый был задержан на территории Московской области. В настоящее время он содержится под стражей на основании имеющегося постановления суда», — сказала Иванова.
Следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
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