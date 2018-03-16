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Суд в Москве арестовал гражданина Грузии по делу об убийстве знакомого в центре столицы в 2013 г.
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Суд в Москве арестовал гражданина Грузии по делу об убийстве знакомого в центре столицы в 2013 г. 

Агентство «Москва» 18 часов назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Суд в Москве санкционировал арест гражданина Грузии, задержанного 15 марта 2018 г. по делу об убийстве почти пятилетней давности. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
«Вчера обвиняемый был задержан на территории Московской области. В настоящее время он содержится под стражей на основании имеющегося постановления суда. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы», — отметила Ю. Иванова.
По версии следствия, 8 июня 2013 г. у входа в кафе в Брюсовом пер. в ходе ссоры мужчина нанес своему знакомому удар ножом в грудь, после чего скрылся с места происшествия. Впоследствии потерпевший скончался в больнице. Обвиняемый был объявлен в международный розыск и заочно арестован.
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