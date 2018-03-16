Жители Самарской области благодарят сотрудников органов внутренних дел за профессионализм и самоотверженную службу

В конце сентября 2017 года в дежурную часть Межмуниципального отдела полиции «Нефтегорский» обратился местный житель с заявлением о том, что у него похитили телефон, золотую цепочку и сумку с документами. Полицейским потерпевший пояснил, что он сел на скамейку и заснул. Проснувшись, мужчина обнаружил пропажу вещей. Общий ущерб от действий злоумышленника составил 44 тысячи рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В рамках расследования уголовного дела следователь Александр Катков при содействии сотовой компании выяснил, что похищенным телефоном в указанный период времени пользовался житель села Утевка. Сотрудник органов внутренних дел незамедлительно выехал по месту регистрации указанного гражданина. Мужчина подтвердил факт пользования телефоном и предъявил его младшему лейтенанту юстиции, однако о том, что аппарат является краденым, житель Утевки не знал. В ходе дальнейших разбирательств гражданин пояснил, что приобрел мобильник у своего знакомого. Вызванный для допроса указанный гражданин, в свою очередь, рассказал следователю, что приобрел телефон с рук в Нефтегорске.

В это же время правоохранителям поступила информация из еще одной сотовой компании. Полученные данные подтверждали факт, что за запрашиваемый следователем период времени краденым устройством пользовались несколько абонентов. В ходе оперативных мероприятий Александр Катков определил всех «пользователей» похищенного сотового телефона, которые передавали и перепродавали аппарат из рук в руки. В процессе отработки данных следователь установил гражданина, который первый воспользовался телефоном после его пропажи. Им оказался 30-летний житель Нефтегорска, который на момент получения информации отбывал наказание в исправительной колонии Тольятти . Для опроса гражданина в Тольятти направились капитан полиции Сергей Сорокин — начальник отделения уголовного розыска, и подполковник юстиции Игорь Рязанов — начальник следственного отделения.

Стражам правопорядка осужденный пояснил, что, действительно, в сентябре у него некоторое время в пользовании был мобильник, который он перепродал одному из товарищей. На вопрос, откуда у него появился гаджет, мужчина сообщил, что находился в гостях у знакомого и увидел у него два телефона. В беседе знакомый рассказал, что мобильник и сумку с документами нашел на улице, а потом предложил в счет старого долга забрать телефон. Так стала известна вся цепочка, первоначальным звеном в которой оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за употребление наркотиков 36-летний житель Нефтегорска.

Данный гражданин был вызван на допрос. Под тяжестью неопровержимых улик он дал признательные показания. Подозреваемый рассказал, что возвращался ночью домой и на скамейке возле подъезда заметил спящего мужчину. Не долго думая, он взял лежащую рядом со спящим сумку, в которой были сотовый телефон и документы, а также снял с мужчины золотую цепочку и отправился дальше.

Для завершения расследования уголовное дело было передано старшему следователю Наталье Никоновой . Майор юстиции предприняла все меры, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации по возмещению ущерба, в результате чего подозреваемый возместил потерпевшему ущерб в полном объеме.

В конце февраля дело по данному факту было направлено в суд. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

«Хочу особо отметить следователя Каткова Александра, который начинал мое дело и в результате расследования установил лицо, совершившее в отношении меня преступление, а также следователя Никонову Наталью, которая довела данное дело до конца и грамотно провела работу с подозреваемым, в результате чего мне был возмещен причиненный ущерб в полном объеме, а дело направлено в суд. Спасибо вам, что под вашим руководством работают такие грамотные сотрудники. Желаю вам и всему вашему коллективу успехов в работе!»