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Жители Самарской области благодарят сотрудников органов внутренних дел за профессионализм и самоотверженную службу
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Жители Самарской области благодарят сотрудников органов внутренних дел за профессионализм и самоотверженную службу 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 21 час назад
На имя начальника ГУ МВД России по Самарской области поступило благодарственное письмо от жителя Нефтегорского района. Мужчина выражает признательность сотрудникам полиции за раскрытие совершенного в отношении него преступления.
В конце сентября 2017 года в дежурную часть Межмуниципального отдела полиции «Нефтегорский» обратился местный житель с заявлением о том, что у него похитили телефон, золотую цепочку и сумку с документами. Полицейским потерпевший пояснил, что он сел на скамейку и заснул. Проснувшись, мужчина обнаружил пропажу вещей. Общий ущерб от действий злоумышленника составил 44 тысячи рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
В рамках расследования уголовного дела следователь Александр Катков при содействии сотовой компании выяснил, что похищенным телефоном в указанный период времени пользовался житель села Утевка. Сотрудник органов внутренних дел незамедлительно выехал по месту регистрации указанного гражданина. Мужчина подтвердил факт пользования телефоном и предъявил его младшему лейтенанту юстиции, однако о том, что аппарат является краденым, житель Утевки не знал. В ходе дальнейших разбирательств гражданин пояснил, что приобрел мобильник у своего знакомого. Вызванный для допроса указанный гражданин, в свою очередь, рассказал следователю, что приобрел телефон с рук в Нефтегорске.
В это же время правоохранителям поступила информация из еще одной сотовой компании. Полученные данные подтверждали факт, что за запрашиваемый следователем период времени краденым устройством пользовались несколько абонентов. В ходе оперативных мероприятий Александр Катков определил всех «пользователей» похищенного сотового телефона, которые передавали и перепродавали аппарат из рук в руки. В процессе отработки данных следователь установил гражданина, который первый воспользовался телефоном после его пропажи. Им оказался 30-летний житель Нефтегорска, который на момент получения информации отбывал наказание в исправительной колонии Тольятти. Для опроса гражданина в Тольятти направились капитан полиции Сергей Сорокин — начальник отделения уголовного розыска, и подполковник юстиции Игорь Рязанов — начальник следственного отделения.
Стражам правопорядка осужденный пояснил, что, действительно, в сентябре у него некоторое время в пользовании был мобильник, который он перепродал одному из товарищей. На вопрос, откуда у него появился гаджет, мужчина сообщил, что находился в гостях у знакомого и увидел у него два телефона. В беседе знакомый рассказал, что мобильник и сумку с документами нашел на улице, а потом предложил в счет старого долга забрать телефон. Так стала известна вся цепочка, первоначальным звеном в которой оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за употребление наркотиков 36-летний житель Нефтегорска.
Данный гражданин был вызван на допрос. Под тяжестью неопровержимых улик он дал признательные показания. Подозреваемый рассказал, что возвращался ночью домой и на скамейке возле подъезда заметил спящего мужчину. Не долго думая, он взял лежащую рядом со спящим сумку, в которой были сотовый телефон и документы, а также снял с мужчины золотую цепочку и отправился дальше.
Для завершения расследования уголовное дело было передано старшему следователю Наталье Никоновой. Майор юстиции предприняла все меры, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации по возмещению ущерба, в результате чего подозреваемый возместил потерпевшему ущерб в полном объеме.
В конце февраля дело по данному факту было направлено в суд. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
«Хочу особо отметить следователя Каткова Александра, который начинал мое дело и в результате расследования установил лицо, совершившее в отношении меня преступление, а также следователя Никонову Наталью, которая довела данное дело до конца и грамотно провела работу с подозреваемым, в результате чего мне был возмещен причиненный ущерб в полном объеме, а дело направлено в суд. Спасибо вам, что под вашим руководством работают такие грамотные сотрудники. Желаю вам и всему вашему коллективу успехов в работе!»
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