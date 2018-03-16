В Новгородской области полицейские задержали организованную группу автомобильных воров из Тверской области

Полицейскими предварительно установлено, что четверо жителей города Бологое, младшему из которых — 21 год, а старшему — 45 лет, начиная с сентября 2017 года по настоящее время совершили в Боровичском, Валдайском, Крестецком и Окуловском районе Новгородской области 15 краж автомобилей марок «Мазда» и «Рено Дастер». В дальнейшем они перегоняли украденные автомашины в Тверскую область для последующей продажи. Кроме того, злоумышленники подозреваются в совершении аналогичных преступлений на территории соседних с Новгородской областью регионов.

Необходимо отметить, что один из участников данной группы был задержан с поличным инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД непосредственно в Боровичах , когда передвигался по городу на только что украденном автомобиле.

Во время обысков оперативники обнаружили и изъяли три ранее украденных иномарки, а также механические и электрические устройства, предназначенные для вскрытия салонов автомобилей и запуска двигателей.

В настоящее время все члены организованной группы задержаны и доставлены в Межмуниципальный отдел МВД России «Боровичский». В ближайшее время по ходатайству следователей в суде будет решаться вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

В следственном подразделении по фактам восьми краж автомобилей возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ближайшее время будут возбуждены уголовные дела и по всем остальным кражам автмобилей. Расследование продолжается.