Деятельности руководства гимназии № 1 опять стала поводом для уголовного дела

Ранее надзорное ведомство обнаружило хищение средств фонда, сформированного за счет добровольных пожертвований родителей учащихся и оказывающего финансовую поддержку гимназии.

По версии правоохранителей, с января 2011 г. по сентябрь 2017 г. руководство учреждения предъявляло в Фонд поддержки образования «Инвестиционная перспектива» фиктивные документы на ежемесячные гранты педагогическому работнику. При этом получавший их методист фактически не являлся сотрудником учреждения и не оказывал каких-либо платных услуг. Всего мнимому методисту за шесть лет было выплачено свыше 520 тыс. рублей.

Уголовное дело в связи с этим возбудили по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения").