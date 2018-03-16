Силовики спустя 15 лет нашли исчезнувшую из Воронежской области студентку 

Горожанка ушла из дома, когда ей было 20 лет. Силовики нашли исчезнувшую 15 лет из Воронежской области женщину в четверг, 16 марта. Сейчас ей уже 34 года, и всё это время уроженка Белгородской области не общалась с родителями, сообщила пресс-служба управления СКР по региону. По данным пресс-службы полиции, в 2002 году тогда ещё 20-летняя девушка была студенткой медицинского колледжа в Острогожске. В октябре она поехала в гости к родителям в Белгород, где поссорилась с ними из-за претензий по поводу её поведения и неуспеваемости в училище. Обидевшись, девушка вернулась в Острогожск, откуда уехала в Москву к своему знакомому, где и жила 15 лет. Всё это время девушка не поддерживала связь ни с родными, ни с друзьями. Все вещи и документы студентки остались в острогожском общежитии. Родители девушки обратились в полицию. Спустя несколько месяцев безуспешных поисков силовики возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения девушки по статье «Убийство» (ст. 105 УК РФ). Однако 16 марта 2018 года девушку разыскали, и она впервые за 15 лет поговорила с родителями. Принудительно — женщину из Москвы доставили в Острогожский отдел СК.