В Татарстане мужчине оторвало руки в дробильном станке

40-летний рабочий получил травматическую ампутацию рук 15 марта в Бикляньском сельском поселении Тукаевского района, сообщает Следственный комитет по РТ

Трагедия произошла во время работ на дробильном станке. Пострадавший сейчас находится в реанимационном отделении больницы. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда).

В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на производстве.