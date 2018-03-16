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В Татарстане мужчине оторвало руки в дробильном станке
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В Татарстане мужчине оторвало руки в дробильном станке 

АиФ Казань 20 часов назад
Фото: АиФ Казань
40-летний рабочий получил травматическую ампутацию рук 15 марта в Бикляньском сельском поселении Тукаевского района, сообщает Следственный комитет по РТ.
Трагедия произошла во время работ на дробильном станке. Пострадавший сейчас находится в реанимационном отделении больницы. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда).
В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на производстве.
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