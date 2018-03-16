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Отважная орловчанка выгнала из дома двух воровок
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Отважная орловчанка выгнала из дома двух воровок 

РИА 57 22 часа назад
Фото: РИА 57
В Хотынецком районе Орловской области женщине удалось застать на месте преступления двух жительниц соседнего региона. Она выгнала их из дома и сообщила полиции подробные примеры злоумышленниц, что позволило их задержать.
Утром женщина ушла на работу. Однако по служебной надобности проходила у своего дома в течение дня. Она заметила в помещении посторонние силуэты. Войдя в дом обнаружила, что вещи передвинуты. Здесь же находились две женщины, разыскивающие ценности. Одна из незнакомок находилась неподалеку от места, где орловчанка хранила крупную сумму денег — более 20 тысяч рублей. Хозяйка выгнала застигнутых врасплох злоумышленниц и сообщила о случившемся в полицию, подробно описав приметы воровок.
Правоохранители задержали жительниц Брянской области 34 и 32 лет. Возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность женщин к другим аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Сообщение Отважная орловчанка выгнала из дома двух воровок появились сначала на РИА 57.
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