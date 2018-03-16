Пенсионерка в Щукино купила у приезжего за 300 тыс. руб. пачку сахара под видом лекарства

Он пояснил, что 9 марта в полицию обратилась 77-летняя москвичка, инвалид II группы, проживающая на ул. Гамалеи. Пенсионерка сообщила о телефонном звонке неизвестного, который преставился врачом-кардиологом и заявил, что в ее анализах найдена палочка Коха, указывающая на наличие туберкулеза позвоночника в открытой форме. Испуганная женщина согласилась купить лекарство, которое звонивший предложил приобрести якобы со скидкой за 600 тыс. руб.

«Пенсионерка пояснила, что у нее дома есть только 300 тыс. руб., но неизвестный сказал, что хватит и этих денег. Вскоре к потерпевшей приехал мужчина в медицинской маске, представившийся Ароном Шульцем и принесший с собой под видом лекарства некий сверток. Гость положил сверток в морозильную камеру холодильника, пояснив, что это стерильное лекарство, которое трогать до прихода медсестры нельзя. Затем мужчина забрал 300 тыс. руб. и ушел. Женщина почувствовала неладное и вызвала сотрудников полиции, которые выяснили, что в свертке была пачка сахарного песка», — рассказал источник.