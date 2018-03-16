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В Курской области раскрыли убийство девушки, пропавшей полтора года назад
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В Курской области раскрыли убийство девушки, пропавшей полтора года назад 

АиФ 21 час назад
Фото: АиФ
В Железногорске будут судить 30-летнего убийцу девушки, без вести пропавшей в сентябре 2016 года, сообщила пресс-служба СК РФ по региону.
По версии следствия, ночью 14 сентября 2016 года обвиняемый вместе с двумя двоюродными братьями находился у входа в одно из кафе в Железногорске. Там они познакомились с 25-летней девушкой. После непродолжительного общения братья поехали к себе домой, а обвиняемый с девушкой поехали на автомобиле к нему домой. Там они поссорились, и молодой человек задушил девушку. После этого обвиняемый вывез тело в лесопосадку в районе 62 км трассы «Тросна-Калиновка» Дмитриевского района, где облил труп легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, после чего уехал.
Девушка числилась без вести пропавшей, пока ее тело не нашёл 22 сентября местный житель. Во время расследования правоохранители провели более 30 экспертиз и собрали восемь томов материалов уголовного дела.
Расследование уголовного дела осуществлялось под надзором и в тесном взаимодействии с органами прокуратуры области. С целью подтверждения версии следствия проведено более 30 экспертиз, материалы дела составили 8 томов. Сейчас уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Преступнику грозит до 15 лет лишения свободы.
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