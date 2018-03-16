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Бывшего директора гимназии имени Кузебая Герда в Ижевске осудили за присвоение денег
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Бывшего директора гимназии имени Кузебая Герда в Ижевске осудили за присвоение денег 

ИА «Сусанин» 22 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили бывшего директора гимназии имени Кузебая Герда. Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, она получила 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
Суд установил, что подсудимая с февраля 2010 года по май 2012 года присвоила переданные гимназии Ижевским заводом пластмасс в качестве благотворительной помощи средства в общей сумме 96 тыс. рублей. Ей были предъявлены обвинения по части 3 статьи 160 УК России («Присвоение вверенного, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения») и по части 3 статьи 159 УК России («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).
Отметим, что в незаконном начислении «ежемесячных доплат» в сумме 73,5 тыс. рублей, а также в мошенничестве на сумму 122 363 рубля суд признал подсудимую невиновной и оправдал за отсутствием состава преступлений.
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