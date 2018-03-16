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Две женщины обокрали пенсионерку, представившись сотрудницами соцслужбы
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«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве

Две женщины обокрали пенсионерку, представившись сотрудницами соцслужбы 

Волга Ньюс 22 часа назад
Фото: Волга Ньюс
По версии следствия, 16 февраля они, представившись работницами социальной службы, похитили из квартиры 81-летней жительницы пос. Новосемейкино 30 тыс. рублей.
Приметы подозреваемых: худощавое телосложение, были одеты в болоньевые черные куртки до колен с капюшоном. Одна из подозреваемых носит очки в черной оправе.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемых или опознал их, полиция просит обращаться по телефону дежурной части отдела МВД России по Красноярскому району 8 (84657) 2-13-78 или 02 (102 — с мобильного).
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