Саратовский завод задолжал своим работникам миллионы

Только после обращения работников в правоохранительные органы работодатель решил погасить долг.

Следователи установили, что с 1 октября 2017 года по 31 января 2018 года руководство ЗАО «Саратовского завода стройматериалов» не выплачивало заработную плату своим сотрудникам. Без денег почти 4 месяца сидели 300 работников предприятия.

Выяснилось, что общая сумма задолженности превысила 11 миллионов рублей. Хотя фактически возможность ее погашения имелась. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР

Данное обстоятельство послужило поводом для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Максимальное наказание, предусмотренное законодателем, поданной статье — лишение свободы сроком до 3-х лет.

После того, как к делу подключились правоохранители, работодатель «зашевелился». Дирекция заявила о своем желании погасить задолженность по заработной плате перед всеми работниками уже в апреле 2018 года. Однако уголовное дело уже заведено, и расследование уголовного дела продолжается.