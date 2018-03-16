Ещё
Саратовский завод задолжал своим работникам миллионы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саратовский завод задолжал своим работникам миллионы 

Новости Саратова 22 часа назад
Фото: Новости Саратова
Только после обращения работников в правоохранительные органы работодатель решил погасить долг.
Следователи установили, что с 1 октября 2017 года по 31 января 2018 года руководство ЗАО «Саратовского завода стройматериалов» не выплачивало заработную плату своим сотрудникам. Без денег почти 4 месяца сидели 300 работников предприятия.
Выяснилось, что общая сумма задолженности превысила 11 миллионов рублей. Хотя фактически возможность ее погашения имелась. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Данное обстоятельство послужило поводом для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Максимальное наказание, предусмотренное законодателем, поданной статье — лишение свободы сроком до 3-х лет.
После того, как к делу подключились правоохранители, работодатель «зашевелился». Дирекция заявила о своем желании погасить задолженность по заработной плате перед всеми работниками уже в апреле 2018 года. Однако уголовное дело уже заведено, и расследование уголовного дела продолжается.
Новости Саратова: последние новости
Дочь в Саратове забила мать табуретом и задушила поясом В секс-шопе саратовцем был похищен голубой вибратор В Саратове девушка лишила клерка банковской карты с 250 тысячами рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН134
Сенатор объяснил закрытие Британского совета62
Фанаты с трудом узнали Пугачеву23
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля718
Россия объявила об ответных мерах против Британии464
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение