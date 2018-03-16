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В Минводах задержали мужчину обокравшего ювелирную мастерскую
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В Минводах задержали мужчину обокравшего ювелирную мастерскую 

АиФ Ставрополье 22 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Преступник похитил из ювелирной мастерской в Минводах деньги и драгоценности, сообщили корреспонденту STAV.AIF.RU в пресс-службе ГУ МВД России по СК.
В полицию поступило заявление о краже от местного предпринимателя. Пострадавший рассказал, что его ограбил знакомый, когда тот отлучился из мастерской. 31-летнего местный житель забрал деньги из кассы и украшения. Ущерб от украденного составил более 100 тысяч рублей.
Злоумышленник рассказал полицейским, что награбленное он продал скупщикам, а вырученные деньги потратил.
Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину».
Грабитель заключен под стражу.
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