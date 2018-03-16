В Минводах задержали мужчину обокравшего ювелирную мастерскую

Преступник похитил из ювелирной мастерской в Минводах деньги и драгоценности, сообщили корреспонденту STAV.AIF.RU в пресс-службе ГУ МВД России по СК.

В полицию поступило заявление о краже от местного предпринимателя. Пострадавший рассказал, что его ограбил знакомый, когда тот отлучился из мастерской. 31-летнего местный житель забрал деньги из кассы и украшения. Ущерб от украденного составил более 100 тысяч рублей.

Злоумышленник рассказал полицейским, что награбленное он продал скупщикам, а вырученные деньги потратил.

Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину».

Грабитель заключен под стражу.