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Сотрудница салона сотовой связи помогла задержать грабителей
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Сотрудница салона сотовой связи помогла задержать грабителей 

360tv.ru 22 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Наро‐Фоминске задержаны грабители. Инцидент произошел в салоне сотовой связи на Кубинском шоссе.
В магазин ворвались трое. Один остался охранять вход, второй накинулся на продавщицу, а третий член банды разбил витрину и достал оттуда пять мобильных телефонов. Однако сотрудница салона связи не растерялась и попыталась задержать злоумышленников, схватив одного за руку. В итоге, куртка грабителя осталась у нее в руках. В карманах обнаружили улики, которые помогли задержать воров по горячим следам: паспорт и банковская карта.
Я решила, что нужно хотя бы одного поймать. Чтобы и следствию потом недолго мучиться. Всеми силами пыталась задержать
— менеджер салона сотовой связи.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Задержанным грозит до  12-ти  лет тюрьмы.
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