Сотрудница салона сотовой связи помогла задержать грабителей

В Наро‐Фоминске задержаны грабители. Инцидент произошел в салоне сотовой связи на Кубинском шоссе.

В магазин ворвались трое. Один остался охранять вход, второй накинулся на продавщицу, а третий член банды разбил витрину и достал оттуда пять мобильных телефонов. Однако сотрудница салона связи не растерялась и попыталась задержать злоумышленников, схватив одного за руку. В итоге, куртка грабителя осталась у нее в руках. В карманах обнаружили улики, которые помогли задержать воров по горячим следам: паспорт и банковская карта.

Я решила, что нужно хотя бы одного поймать. Чтобы и следствию потом недолго мучиться. Всеми силами пыталась задержать

— менеджер салона сотовой связи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Задержанным грозит до 12-ти лет тюрьмы.