По делу о массовом обмане клиентов «Кэш/дом» возбуждены два уголовных дела 

В результате расследования было возбуждено два уголовных дела и одно судебное решение о признании одной из мошеннических сделок продажи единственного жилья недействительной.
«ФедералПресс» напоминает, что депутат Госдумы Наталья Костенко обратилась в Генпрокуратуру и в Центральный банк с просьбой проверить банк «Первомайский» и ООО «Кэш/Дом» в связи с жалобами кубанцев, лишившихся единственного жилья.
С это инициативой парламентарий выступила после того, как на приеме депутату Госдумы РФ, члену Центрального штаба ОНФ Наталье Костенко побывали жители Лабинского района. Они и еще несколько десятков кубанских семей оказались без денег и имущества после обращения за кредитом в ООО «Кэш/Дом» и банк «Первомайский».
После изучения представленных заявителями документов, Костенко обратилась с депутатскими запросами в Генпрокуратуру РФ и Центральный Банк с просьбой разобраться в ситуации, сообщает пресс-служба ОНФ.
В результате на сегодняшний день Прокуратура Усть-Лабинского района возбудила уголовное дело в отношении противоправных действий сотрудников ООО «Кэш/ дом» по статье «Мошенничество». Аналогичное уголовное дело возбуждает и прокуратура Новороссийска по заявлению Людмилы Суварян.