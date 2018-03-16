По делу о массовом обмане клиентов «Кэш/дом» возбуждены два уголовных дела

В результате расследования было возбуждено два уголовных дела и одно судебное решение о признании одной из мошеннических сделок продажи единственного жилья недействительной.

С это инициативой парламентарий выступила после того, как на приеме депутату Госдумы РФ, члену Центрального штаба ОНФ Наталье Костенко побывали жители Лабинского района. Они и еще несколько десятков кубанских семей оказались без денег и имущества после обращения за кредитом в ООО «Кэш/Дом» и банк «Первомайский».

После изучения представленных заявителями документов, Костенко обратилась с депутатскими запросами в Генпрокуратуру РФ и Центральный Банк с просьбой разобраться в ситуации, сообщает пресс-служба ОНФ.