За разбойное нападение локнянца приговорили к 8 годам лишения свободы

Житель Локнянского района осужден за разбой, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что в Великих Луках в начале января 2017 года на 52-летнюю местную жительницу было совершено разбойное нападение в ее собственной квартире на улице Вокзальной. У женщины похитили мобильный телефон и телевизор, а сама потерпевшая была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции по «горячим» следам» задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний житель Локнянского района, не работающий, ранее судимый. В момент совершения преступления мужчина был пьян.

Следственный отдел ОМВД России по городу Великие Луки возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 «Разбой» УК РФ.

Суд приговорил подсудимого к 8 годам лишения свободы в ИК особого режима.