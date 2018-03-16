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За разбойное нападение локнянца приговорили к 8 годам лишения свободы
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За разбойное нападение локнянца приговорили к 8 годам лишения свободы 

АиФ Северо-запад 22 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Житель Локнянского района осужден за разбой, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Установлено, что в Великих Луках в начале января 2017 года на 52-летнюю местную жительницу было совершено разбойное нападение в ее собственной квартире на улице Вокзальной. У женщины похитили мобильный телефон и телевизор, а сама потерпевшая была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами.
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции по «горячим» следам» задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний житель Локнянского района, не работающий, ранее судимый. В момент совершения преступления мужчина был пьян.
Следственный отдел ОМВД России по городу Великие Луки возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 «Разбой» УК РФ.
Суд приговорил подсудимого к 8 годам лишения свободы в ИК особого режима.
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