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В Невинномысске жителя Ингушетии осудят за сбыт «шпионских» приборов
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В Невинномысске жителя Ингушетии осудят за сбыт «шпионских» приборов 

АиФ Ставрополье 23 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Злоумышленник продал «шпионское» средство сотруднику под прикрытием в Ставропольском крае, сообщили корреспонденту STAF.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
В декабре прошлого года 39-летний житель Ингушетии купил через интернет специальное техническое устройство, которое потом перепродал полицейскому, работающему под прикрытием. После этого он был задержан правоохранителями.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».
Рассматривается вопрос об утверждении обвинительного заключения.
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