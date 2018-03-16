В Невинномысске жителя Ингушетии осудят за сбыт «шпионских» приборов

В декабре прошлого года 39-летний житель Ингушетии купил через интернет специальное техническое устройство, которое потом перепродал полицейскому, работающему под прикрытием. После этого он был задержан правоохранителями.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Рассматривается вопрос об утверждении обвинительного заключения.