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Бастрыкин взял на контроль дело о суициде подростка
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Бастрыкин взял на контроль дело о суициде подростка в Ростовской области 

РИА Новости 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на личный контроль дело о суициде подростка в Каменске Ростовской области, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По данным следствия, как сообщает Петренко, в феврале инспектор, не установив факт наличия безнадзорности 13-летнего подростка, не реагируя на его возражения, составила акт о помещении мальчика в спецучреждение для соцреабилитации несовершеннолетних. После этого подросток был помещен в инфекционное отделение МБУЗ ЦГБ города Каменска для прохождения медосвидетельствования и дальнейшего размещения в социально-реабилитационном центре. Тело мальчика с признаками суицида было обнаружено в туалетной комнате больницы 2 марта. Следователи возбудили уголовное дело в отношении инспектора ПДН МО МВД России "Каменский" по подозрению в превышение должностных полномочий.
Петренко добавила, что СК РФ по Ростовской области организованы две доследственные проверки на предмет доведения подростка до самоубийства и возможной халатности медицинских сотрудников.
"Александр Бастрыкин поручил тщательно разобраться в обстоятельствах этой трагедии и привлечь к ответственности всех причастных к ней, в том числе должностных, лиц. Расследование уголовного дела вплоть до его логического завершения, проведение доследственных проверок и принятие по ним процессуальных решений поставлены председателем Следственного комитета России на личный контроль", — сказала она.
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