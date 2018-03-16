Бастрыкин взял на контроль дело о суициде подростка в Ростовской области

По данным следствия, как сообщает Петренко, в феврале инспектор, не установив факт наличия безнадзорности 13-летнего подростка, не реагируя на его возражения, составила акт о помещении мальчика в спецучреждение для соцреабилитации несовершеннолетних. После этого подросток был помещен в инфекционное отделение МБУЗ ЦГБ города Каменска для прохождения медосвидетельствования и дальнейшего размещения в социально-реабилитационном центре. Тело мальчика с признаками суицида было обнаружено в туалетной комнате больницы 2 марта. Следователи возбудили уголовное дело в отношении инспектора ПДН МО МВД России "Каменский" по подозрению в превышение должностных полномочий.