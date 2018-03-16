Обвинивший химкинского Бэтмена в побоях разыскивался по делу о похищении и вымогательстве

В 2014 году Алексей Савин ‐ обидчик «химкинского Бэтмена» Бекхана Юнусова ‐ разыскивался полицией по делу о похищении и вымогательстве. «360» публикует текст обращения следователя к МВД

Сообщается, что на производстве у следователя было уголовное дело по признакам похищения человека и вымогательства денег. Указанная сводка — от апреля

2015-го года.

В рамках уголовного дела искали автомобиль Lexus IS250 2008 года выпуска. У полиции был VIN-код автомобиля, государственный номер, цвет кузова. Предполагалось, что машиной управляет именно Савин.

У следователей появилась необходимость задержать автомобиль и допросить Савина.

Химкинский Бэтмен — бывший оперативник МВД Бекхан Юнусов, который решил бороться с преступностью собственноручно. Он буквально стал супергероем Химок , самостоятельно наказывая преступников — наркоманов и дилеров.

15 марта состоялся суд, на котором Юнусова обвинили в превышении должностных полномочий. Но не все так скучно, как это обычно бывает. Дело в том, что в апреле 2015 года Юнусов вместе с коллегами ворвались в салон сотовой связи, владельцем которого был как раз Савин, избили его. Провинился менеджер потому, что как-то «не так» общался с невестой Юнусова. В этот же день его повезли в отдел, где пытались вменить ему похищение человека и убийство.

После этого безумия Юнусова уволили из органов, а как раз год спустя появился химкинский Бэтмен.

По мнению Юнусова, Савина пытались склонить к признанию в похищении и убийстве, потому что он действительно совершал все эти преступления. То есть задержание в 2015 году, когда Савина привели в отдел, было небезосновательное.