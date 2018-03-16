В Ноябрьске семейному наркобизнесу помешали правоохранители

В Ноябрьске суд осудил двух жителей за сбыт наркотиков в особо крупном размере. В общей сложности им удалось реализовать около 6 килограммов запрещенного вещества.

Одному из них назначили 8 лет тюрьмы, другому — 7 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима . Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщила помощник окружного прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Татьяна Сафрыгина.

Она отметила, что в организованной группе было четкое распределение ролей с распределением ролей каждого из участников. Для безопасности осуществляемой преступной деятельности организатор установил жесткую внутреннюю дисциплину и сформировал специальные меры конспирации.

Наркотики они распространяли с использованием интернета через так называемые тайники-закладки с 2015 года. Спустя два года их преступным планам помешали полицейские. По отлаженной схеме один из членов группы в январе прошлого года получил сообщение с адресом местонахождения в городе тайника с «синтетикой». Но он и не догадывался о том, что во время оперативно-розыскного мероприятия в этот тайник поместили муляж наркотического средства. Ничего не подозревающий злоумышленник забрал из тайника сверток в Ноябрьске, чтобы потом реализовать его в Муравленко , но его задержали правоохранители.

В судебном заседании государственный обвинитель представил неопровержимые доказательства виновности подсудимых в совершении наркопреступлений в составе организованной группы.

Отметим, ранее еще двоих жителей Ноябрьска, в числе которых супруга одного из осужденных, также осудили за сбыт наркотических средств к 6 и 7 годам лишения свободы соответственно. Они также являлись членами этой преступной группы. Организатора к уголовной ответственности пока не привлекли.