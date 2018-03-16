В Самарской области задержали мужчину, который избил двух пенсионеров

Самарской области полицейские задержали 27-летнего жителя села Тимашево. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью.

— В полицию обратилась местная жительница. Ее потревожили звуки драки в соседней квартире, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. — Она пояснила, что переживает за пожилую пару — 68-летнюю женщину и ее 64-летнего гражданского мужа.

Оказалось, что к пенсионерам пришел 27-летний сельчанин. Ранее молодой человек несколько раз ругался с соседями на бытовой почве. В этот раз он тоже решил выяснить отношения. Ссора переросла в драку. Злоумышленник избил обоих стариков, а потом ушел спать домой.

Стражи порядка пришли к буйному соседу рано утром. Оказалось, что мужчина раньше отбывал наказание за грабеж и незаконный оборот наркотиков.

В отношении злоумышленника правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до 12 лет лишения свободы.