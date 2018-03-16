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Зарезавший Гармаша пермяк сел на 10 лет
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«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве

Зарезавший Гармаша пермяк сел на 10 лет 

Уралинформбюро 23 часа назад
Фото: Уралинформбюро
В ИК строгого режима.
Суд вынес приговор 31-летнему жителю Чайковского, признав его виновным в убийстве Дениса Гармаша. Погибший являлся помощником экс-мэра города Игоря Андриива. Мужчина проведет 10 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Преступление было совершено в начале ноября 2017 года в баре «Диалог». Пьяный подсудимый поругался с незнакомым мужчиной, им оказался Гармаш. Злоумышленник выхватил два ножа и нанес оппоненту несколько ударов.
Ранее по теме: В баре Чайковского зарезали помощника экс-мэра
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