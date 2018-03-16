Зарезавший Гармаша пермяк сел на 10 лет

В ИК строгого режима.

Преступление было совершено в начале ноября 2017 года в баре «Диалог». Пьяный подсудимый поругался с незнакомым мужчиной, им оказался Гармаш. Злоумышленник выхватил два ножа и нанес оппоненту несколько ударов.

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