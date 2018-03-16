18-летнего выходца из Ирака признали виновным в совершении теракта в лондонском метро

ЛОНДОН, 16 марта. / ТАСС /. Центральный уголовный суд Великобритании признал в пятницу выходца из Ирака Ахмеда Хасана виновным в покушении на убийство при совершении теракта в поезде лондонского метро осенью прошлого года. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

15 сентября 2017 года в переполненном вагоне поезда на наземной станции Parsons Green лондонского метрополитена в результате взрыва пострадали 30 человек. Самодельное взрывное устройство было начинено ножевыми лезвиями, шурупами и кусочками металла.

В январе на заседании в уголовном суде 18-летний Хасан не признал своей вины в совершении данного преступления.