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18-летнего выходца из Ирака признали виновным в совершении теракта в лондонском метро
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18-летнего выходца из Ирака признали виновным в совершении теракта в лондонском метро 

ТАСС 22 часа назад
ЛОНДОН, 16 марта. /ТАСС/. Центральный уголовный суд Великобритании признал в пятницу выходца из Ирака Ахмеда Хасана виновным в покушении на убийство при совершении теракта в поезде лондонского метро осенью прошлого года. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-си.
15 сентября 2017 года в переполненном вагоне поезда на наземной станции Parsons Green лондонского метрополитена в результате взрыва пострадали 30 человек. Самодельное взрывное устройство было начинено ножевыми лезвиями, шурупами и кусочками металла.
В январе на заседании в уголовном суде 18-летний Хасан не признал своей вины в совершении данного преступления.
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