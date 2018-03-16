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Отсидевший за убийство отца бурят расправился с матерью
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Отсидевший за убийство отца бурят расправился с матерью 

Уралинформбюро 23 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Шваброй и кочергой.
В суд передано уголовное дело в отношении 40-летнего жителя бурятского села Иволгинск, обвиняемого в убийстве.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по республике Бурятия, мужчина отбывал наказание за убийство отца. Освободившись в октябре 2017 года по УДО, он вернулся домой к 65-летней матери, а спустя пару месяцев расправился и с ней. Пожилая женщина позволила себе неодобрительные замечания в адрес сына, за что была сильно избита шваброй и кочергой.
Через некоторое время пенсионерка скончалась. Экспертиза установила, что у нее были сломаны шесть ребер и большеберцовая кость. Смерть наступила от многочисленных повреждений и травматического шока.
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