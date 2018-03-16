В Кирове задержали мужчину по делу о падении крана

"Возбуждено уголовное дело по факту дачи заведомо ложного заключения экспертизы промышленной безопасности, повлекшего по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении. Эксперта промышленной безопасности задержали по делу о падении башенного крана на жилой дом в Кирове, сообщается на сайте следственного управления СК России по Кировской области.

Девятнадцатого января во время строительства жилого дома по Октябрьскому проспекту упал башенный кран, машинист крана погиб, двое рабочих получили производственные травмы, частично разрушен дом по улице Мопра.

Следователи установили, что с февраля по март прошлого года эксперт ООО "Кран Сервис" проводил экспертизу промышленной безопасности крана. Согласно заключению, были выявлены дефекты, после устранения которых кран был признан соответствующим требованиям промышленной безопасности и допущен к дальнейшей эксплуатации.