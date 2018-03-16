В Выборге задержан хулиган, устроивший погром в арендованном коттедже 

15 марта наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Выборгскому району Ленинградской области задержал 33-летнего мужчину, который из хулиганских побуждений устроил погром в гостевом доме, расположенном в коттеджном комплексе.
Мужчина арендовал дом в коттеджном комплексе, расположенном на Западной улице в городе Выборг. Мужчина распивал спиртные напитки, а затем из хулиганских побуждений сломал в доме две межкомнатные двери, а также разбил дорогостоящий музыкальный центр. После этого хулиган скрылся с места происшествия, не оплатив нанесенный им ущерб.
Администратор комплекса нажала кнопку тревожной сигнализации. На место незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны. Работница смогла описать хулигана, после чего сотрудники Росгвардии приступили к его розыску.
Работая по «горячим следам», наряд вневедомственной охраны увидел у дома №18 на Ленинградском шоссе мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым злоумышленником. Заметив патрульный автомобиль, гражданин попытался убежать, но, благодаря слаженным действиям сотрудников Росгвардии, был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции.
Сумма ущерба устанавливается.
По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.