Елабужская пенсионерка зарезала дочь 

63-летняя пенсионерка из Елабуги подозревается в убийстве 41-летней дочери.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ, ЧП произошло ночью 15 марта. По версии следствия, женщины вместе выпивали, а потом дочь стала требовать у матери деньги из пенсии на свое содержание и покупку алкоголя. Возникла ссора, в результате мать ножом нанесла дочери два удара в грудь. Свидетелем этого стала знакомый дочери, который ходил в это время за спиртным. Он вызвал на место сотрудников экстренных служб. Однако дочь скончалась в больнице. Мать уже дала признательные показания, в ближайшее время ей будет избрана мера пресечения.