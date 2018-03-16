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Елабужская пенсионерка зарезала дочь
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«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве

Елабужская пенсионерка зарезала дочь 

АиФ Казань 23 часа назад
Фото: АиФ Казань
63-летняя пенсионерка из Елабуги подозревается в убийстве 41-летней дочери.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ, ЧП произошло ночью 15 марта. По версии следствия, женщины вместе выпивали, а потом дочь стала требовать у матери деньги из пенсии на свое содержание и покупку алкоголя. Возникла ссора, в результате мать ножом нанесла дочери два удара в грудь. Свидетелем этого стала знакомый дочери, который ходил в это время за спиртным. Он вызвал на место сотрудников экстренных служб. Однако дочь скончалась в больнице. Мать уже дала признательные показания, в ближайшее время ей будет избрана мера пресечения.
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