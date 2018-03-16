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Британский суд признал подозреваемого виновным в попытке теракта у метро
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Британский суд признал подозреваемого виновным в попытке теракта у метро 

РИА Новости 22 часа назад
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