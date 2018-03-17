Ещё
Жителя Оренбурга приговорили к лишению свободы за нападение на полицейских
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителя Оренбурга приговорили к лишению свободы за нападение на полицейских 

RT на русском 7 часов назад
Фото: Главный региональный
Суд вынес приговор в отношении жителя Оренбурга, обвиняемого в нападении на сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает Ria56. Установлено, что нетрезвый злоумышленник ехал в патрульной машине до отдела полиции. В какой-то момент он решил воспротивиться задержанию — ударил ногой одного инспектора и укусил за предплечье второго.
В ходе суда обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном.
Как заявили в Центральном районном суде Оренбурга, мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Осуждённый обжаловал вердикт, но апелляционная инстанция Оренбургского областного суда пришла к выводу о справедливости назначенного наказания и оставила приговор без изменения.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО завели уголовное дело после избиения фельдшера скорой помощи.
RT на русском: последние новости
Вор пытался обмануть камеру наблюдения и стал звездой интернета Полиция сообщила о стрельбе в британском Хоршеме В МВД назвали сумму ущерба от преступлений коррупционной направленности в 2017 году
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН130
Сенатор объяснил закрытие Британского совета58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля717
Фанаты с трудом узнали Пугачеву21
Россия объявила об ответных мерах против Британии462
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение