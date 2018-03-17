Жителя Оренбурга приговорили к лишению свободы за нападение на полицейских

Суд вынес приговор в отношении жителя Оренбурга , обвиняемого в нападении на сотрудников правоохранительных органов . Об этом сообщает Ria56. Установлено, что нетрезвый злоумышленник ехал в патрульной машине до отдела полиции. В какой-то момент он решил воспротивиться задержанию — ударил ногой одного инспектора и укусил за предплечье второго.

В ходе суда обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном.

Как заявили в Центральном районном суде Оренбурга, мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима

Осуждённый обжаловал вердикт, но апелляционная инстанция Оренбургского областного суда пришла к выводу о справедливости назначенного наказания и оставила приговор без изменения.