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В Москве мужчину задержали по подозрению в совращении 9‑летней девочки
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«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве

В Москве мужчину задержали по подозрению в совращении 9‑летней девочки 

РИАМО 23 часа назад
В Москве 54-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении действий сексуального характера в отношении девятилетней девочки, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.
Следственными органами расследуется уголовное дело в отношении 54-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
«По версии следствия, в январе 2018 года обвиняемый, воспользовавшись беспомощным состоянием девятилетней внучки, совершил в отношении нее иные действия сексуального характера», — сказала Иванова.
Мать ребенка обратилась с заявлением в правоохранительные органы, после чего следователи незамедлительно возбудили уголовное дело.
«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время фигуранту будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», — добавила собеседник агентства.
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