В Москве мужчину задержали по подозрению в совращении 9‑летней девочки

Следственными органами расследуется уголовное дело в отношении 54-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

«По версии следствия, в январе 2018 года обвиняемый, воспользовавшись беспомощным состоянием девятилетней внучки, совершил в отношении нее иные действия сексуального характера», — сказала Иванова.

Мать ребенка обратилась с заявлением в правоохранительные органы , после чего следователи незамедлительно возбудили уголовное дело.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время фигуранту будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», — добавила собеседник агентства.