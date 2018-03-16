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Труп мужчины со множеством гематом обнаружили в доме в центре Москвы
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Труп мужчины со множеством гематом обнаружили в доме в центре Москвы 

РИАМО 23 часа назад
На лестничной клетке в доме на Таганской улице в столице обнаружили тело мужчины, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
По его словам, 15 марта на службу «02» сообщили об обнаружении трупа по адресу: улица Таганская, дом 31/22.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции на лестничной площадке по указанному адресу с множественными гематомами обнаружен труп неизвестного мужчины на вид 35-40 лет», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту проводится проверка.
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