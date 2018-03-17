В Прикамье односельчанин спас соседку от насильника

21-летнего жителя Чердынского района осудили за покушение на изнасилование своей односельчанки.

8 октября 2017 года он пришёл в гости к 20-летней знакомой. Выпив, молодой человек напал на хозяйку и попытался её изнасиловать.

«Свой умысел довести до конца он не сумел, поскольку в это время в дом вошёл другой односельчанин девушки, и нападавший был вынужден прекратить свои действия», — рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю

На время следствия обвиняемый находился под стражей.