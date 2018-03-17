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В Прикамье односельчанин спас соседку от насильника
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В Прикамье односельчанин спас соседку от насильника 

АиФ Пермь 6 часов назад
Фото: АиФ Пермь
21-летнего жителя Чердынского района осудили за покушение на изнасилование своей односельчанки.
8 октября 2017 года он пришёл в гости к 20-летней знакомой. Выпив, молодой человек напал на хозяйку и попытался её изнасиловать.
«Свой умысел довести до конца он не сумел, поскольку в это время в дом вошёл другой односельчанин девушки, и нападавший был вынужден прекратить свои действия», — рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю.
На время следствия обвиняемый находился под стражей.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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