Ещё
Полиция проводит проверку по факту причинения телесных повреждений сотруднице скорой медицинской помощи в Екатеринбурге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция проводит проверку по факту причинения телесных повреждений сотруднице скорой медицинской помощи в Екатеринбурге 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 21 час назад
Фото: АиФ Урал
15 марта в отдел полиции № 14 г. Екатеринбурга поступило сообщение о причинении телесных повреждений фельдшеру скорой помощи.
Женщина-медик 1994 года рождения в составе бригады прибыла по сообщению о нетрезвом гражданине, находящемся в бессознательном состоянии. Врачи действительно обнаружили лежавшего на земле мужчину в сильном алкогольном опьянении. Было принято решение доставить его в токсикологический центр. По дороге пациент пришел в сознание и начал вести себя крайне агрессивно. Он нанес несколько ударов в лицо фельдшеру, оказывавшей ему помощь, после чего принялся ее душить. Коллеги пострадавшей оттащили буйного мужчину от врача, после чего сообщили о случившемся в органы внутренних дел.
Незамедлительно на место происшествия выехал наряд патрульно-постовой службы полиции, который задержал дебошира, доставил его и пострадавшую в территориальный ОВД.
После вытрезвления в отношении местного 50-летнего жителя составили протокол по статье 20.1 КоАП Российской Федерации «Мелкое хулиганство». Сотрудница скорой помощи написала заявление о привлечении к уголовной ответственности своего обидчика. 16 марта полицией в отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям 116 «Побои» и 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» УК РФ. По итогам начавшегося разбирательства будет принято соответствующее процессуальное решение.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Полицией задержаны четверо астраханцев, подозреваемых в вымогательстве В Усолье-Сибирском полицейские изъяли полтора килограмма марихуаны Следователями МВД России направлено в суд уголовное дело о мошенничестве в сфере долевого строительства домов в Смоленской области
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН134
Сенатор объяснил закрытие Британского совета62
Фанаты с трудом узнали Пугачеву23
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля718
Россия объявила об ответных мерах против Британии464
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение