Полиция проводит проверку по факту причинения телесных повреждений сотруднице скорой медицинской помощи в Екатеринбурге 

15 марта в отдел полиции № 14 г. Екатеринбурга поступило сообщение о причинении телесных повреждений фельдшеру скорой помощи.
Женщина-медик 1994 года рождения в составе бригады прибыла по сообщению о нетрезвом гражданине, находящемся в бессознательном состоянии. Врачи действительно обнаружили лежавшего на земле мужчину в сильном алкогольном опьянении. Было принято решение доставить его в токсикологический центр. По дороге пациент пришел в сознание и начал вести себя крайне агрессивно. Он нанес несколько ударов в лицо фельдшеру, оказывавшей ему помощь, после чего принялся ее душить. Коллеги пострадавшей оттащили буйного мужчину от врача, после чего сообщили о случившемся в органы внутренних дел.
Незамедлительно на место происшествия выехал наряд патрульно-постовой службы полиции, который задержал дебошира, доставил его и пострадавшую в территориальный ОВД.
После вытрезвления в отношении местного 50-летнего жителя составили протокол по статье 20.1 КоАП Российской Федерации «Мелкое хулиганство». Сотрудница скорой помощи написала заявление о привлечении к уголовной ответственности своего обидчика. 16 марта полицией в отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям 116 «Побои» и 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» УК РФ. По итогам начавшегося разбирательства будет принято соответствующее процессуальное решение.