Полиция проводит проверку по факту причинения телесных повреждений сотруднице скорой медицинской помощи в Екатеринбурге

15 марта в отдел полиции № 14 г. Екатеринбурга поступило сообщение о причинении телесных повреждений фельдшеру скорой помощи.

Женщина-медик 1994 года рождения в составе бригады прибыла по сообщению о нетрезвом гражданине, находящемся в бессознательном состоянии. Врачи действительно обнаружили лежавшего на земле мужчину в сильном алкогольном опьянении. Было принято решение доставить его в токсикологический центр. По дороге пациент пришел в сознание и начал вести себя крайне агрессивно. Он нанес несколько ударов в лицо фельдшеру, оказывавшей ему помощь, после чего принялся ее душить. Коллеги пострадавшей оттащили буйного мужчину от врача, после чего сообщили о случившемся в органы внутренних дел

Незамедлительно на место происшествия выехал наряд патрульно-постовой службы полиции, который задержал дебошира, доставил его и пострадавшую в территориальный ОВД.