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Екатеринбуржец пытался задушить фельдшера скорой
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Екатеринбуржец пытался задушить фельдшера скорой 

Уралинформбюро 23 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Пытавшуюся ему помочь.
В столице Урала нетрезвый мужчина напал на медика скорой. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Инцидент произошел рано утром 15 марта. Бригада скорой прибыла на улицу Сулимова по сообщению о пьяном мужчине в бессознательном состоянии. Врачи нашли его лежащим на земле.
Екатеринбуржца решили доставить в токсикологический центр. По дороге пациент пришел в сознание и несколько раз ударил 24-летнюю девушку в лицо, после чего принялся ее душить. Коллеги пострадавшей оттащили буйного мужчину и вызвали полицию.
Наряд полиции задержал дебошира, доставив его и пострадавшую в отдел. Фельдшер написала на обидчика заявление. В отношении 50-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «Побои» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
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