Буйный екатеринбуржец напал на девушку — фельдшера скорой помощи

По данным ведомства, инцидент произошел ранним утром 15 марта. Прохожие увидели на улице Сулимова мужчину, которые был без сознания, и вызвали скорую помощь. На место происшествия прибыла бригада медиков.

Врачи увидели, что мужчина находится в сильном алкогольном опьянении. Его решили доставить в токсикологический центр, но пациент пришел в сознании и оказал сопротивление, несколько раз ударив 24-летнюю девушку-фельдшера в лицо, а после накинулся на нее на начал душить. На помощь пришли коллеги пострадавшей, которые оттащили буйного пациента и вызвали полицейских.

Сотрудники полиции составили на 50-летнего мужчину протокол по статье «мелкое хулиганство», но пострадавшая врач написала на него заявление о побоях, и в отношении него было возбуждено уголовное дело не только за побои, но и за угрозу убийством.

По итогам начавшегося разбирательства будет принято соответствующее процессуальное решение.