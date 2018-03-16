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Буйный екатеринбуржец напал на девушку — фельдшера скорой помощи
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Буйный екатеринбуржец напал на девушку — фельдшера скорой помощи 

РИА «ФедералПресс» 23 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным ведомства, инцидент произошел ранним утром 15 марта. Прохожие увидели на улице Сулимова мужчину, которые был без сознания, и вызвали скорую помощь. На место происшествия прибыла бригада медиков.
Врачи увидели, что мужчина находится в сильном алкогольном опьянении. Его решили доставить в токсикологический центр, но пациент пришел в сознании и оказал сопротивление, несколько раз ударив 24-летнюю девушку-фельдшера в лицо, а после накинулся на нее на начал душить. На помощь пришли коллеги пострадавшей, которые оттащили буйного пациента и вызвали полицейских.
Сотрудники полиции составили на 50-летнего мужчину протокол по статье «мелкое хулиганство», но пострадавшая врач написала на него заявление о побоях, и в отношении него было возбуждено уголовное дело не только за побои, но и за угрозу убийством.
По итогам начавшегося разбирательства будет принято соответствующее процессуальное решение.
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