В Курске осудили группу наркодилеров

Трёх жителей Курска в возрасте от 23 до 25 лет осудили за хранение и сбыт наркотиков, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры

По версии следствия, двое подсудимых через курьеров покупали наркотики в порошке, таблетках и реагенте. Для их продажи они создали аккаунт в Skype, через который получали от потенциальных покупателей заказ и деньги через Киви-кошелек . После этого подсудимые делали тайники-закладки и сообщали координаты покупателям.

Через некоторое время к ним присоединился третий молодой человек. Они в очередной раз закупили партию наркотиков, расфасовали их в стеклянные банки и закопали в землю рядом с мусорной свалкой. В течение трёх месяцев молодые люди периодически откапывали банки и брали наркотик, потом один из них перевёз около трёх кг запрещенного вещества к себе домой, где его нашли и изъяли полицейские.