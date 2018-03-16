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В Курске осудили группу наркодилеров
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В Курске осудили группу наркодилеров 

АиФ 23 часа назад
Фото: АиФ
Трёх жителей Курска в возрасте от 23 до 25 лет осудили за хранение и сбыт наркотиков, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, двое подсудимых через курьеров покупали наркотики в порошке, таблетках и реагенте. Для их продажи они создали аккаунт в Skype, через который получали от потенциальных покупателей заказ и деньги через Киви-кошелек. После этого подсудимые делали тайники-закладки и сообщали координаты покупателям.
Через некоторое время к ним присоединился третий молодой человек. Они в очередной раз закупили партию наркотиков, расфасовали их в стеклянные банки и закопали в землю рядом с мусорной свалкой. В течение трёх месяцев молодые люди периодически откапывали банки и брали наркотик, потом один из них перевёз около трёх кг запрещенного вещества к себе домой, где его нашли и изъяли полицейские.
Суд признал наркодилеров виновными и приговорил в зависимости от степени их участия к наказанию от 10,5 до 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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