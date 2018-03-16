Половая распущенность. В полиции объяснили рост преступлений сексуального характера против подростков

Органы полиции совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и иными субъектами профилактики держат на особом контроле вопрос предупреждения преступлений, совершенных как самими подростками, так и в отношении этой возрастной категории. «Проведена целенаправленная работа с более чем полутора тысячами подростков, состоящих на учете за различные правонарушения и находящихся в поле зрения сотрудников полиции, а также с более 100 неблагополучными семьями, где дети подвергались насилию со стороны близких родственников, — сказал Юрий Алтынов. — В результате сократилось количество совершенных подростками уголовно наказуемых деяний. Половина из числе трудных подростков снята с учета в органах внутренних дел в связи с их исправлением. Также наполовину сократилось число детей, подвергшихся насилию в семье».

Также системная профилактика позволила в течение последних пяти лет почти на 11% сократить количество преступлений против половой неприкосновенности детей. «Так, количество изнасилований снизилось более чем на треть, насильственных действий сексуального характера — более чем в два раза», — сообщил генерал. Однако, к сожалению, за последний год количество таких преступлений вновь стало расти.

«В то же время отмечу, что 95% всех преступлений в данной сфере раскрыто. Сложность их выявления заключается в том, что эти преступления зачастую совершают граждане, которые ранее в поле зрения полиции не попадали, отклонений морали с целью удовлетворения сексуальной потребности не проявляли, — заметил глава УМВД области. — Последний пример — на прошлом неделе два подобных преступления совершил один и тот же гражданин, который ранее по подобным фактам к ответственности не привлекался».

Слова полицейского начальника подтверждает статистика: из 136 лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних лишь четверо ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные поступки. При этом значительно возросло количество преступлений такого типа, совершаемых посредством глобальной сети. В 2017 году в отношении 21 подростка совершено 28 преступлений лицами, знакомство с которыми состоялось через Интернет. Кроме того, специалисты управления мониторят Интернет-ресурсы, в результате чего в 2017 году возбуждено 37 уголовных дел по фактам распространения материалов порнографического содержания.

«Главной же причиной преступлений данного вида по-прежнему является половая распущенность, отсутствие полового воспитания среди подростков и ненадлежащий контроль за поведением несовершеннолетних со стороны родителей, — высказался Юрий Алтынов. — Так, каждое второе преступление против половой неприкосновенности связано с добровольным вступлением несовершеннолетних в половую связь. Все потерпевшие в возрасте от 13 до 15 лет шли на это добровольно с ранее знакомыми лицами».

Кроме того, в прошлом году управление приняло участие в реализации межведомственных мероприятий по оказанию психологической помощи 231 ребенку, ставшим жертвами преступлений. «Особое внимание уделяется выявлению фактов жестокого обращения с детьми в замещающих семьях, а также в семьях, где дети воспитываются отчимами и сожителями. При этом прежде всего наблюдаем за лицами, ранее судимыми либо ведущими антиобщественный образ жизни», — добавил глава полиции. В работе с потерпевшими детьми используются возможности кабинетов для социально-психологической диагностики и психоэмоциональной коррекции. Профилактические меры позволили сократить число суицидов детей и подростков почти наполовину — с 16 в 2016 году до 9 в 2017-м.

Фото с сайта pnp.ru