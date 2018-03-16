В Новосибирске раскрыли преступление с поножовщиной

Поздним вечером 15 марта в городскую клиническую больницу № 11 привезли 45-летнего мужчину с ножевыми ранениями брюшной полости. Привезли из его квартиры на улице Петухова.

Полицейские установили и задержали подозреваемого — 44-летнего, ранее судимого за кражу обитателя Кировского района. Потерпевший и бывший вор вместе выпивали, поругались. После чего «гость» ударил хозяина ножом в живот, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Проводится расследование.