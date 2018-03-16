Кражу ювелирных изделий почти на 200 тысяч рублей раскрыли на Дону

Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, о хищении украшений в полицию заявила жительница района.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в преступлении был задержан 27-летний мужчина, ранее судимый за кражи.

Как выяснили правоохранители, подозреваемый заходил во дворы, представляясь электриком, якобы с целью проверки счетчиков.

Обнаружив дом без хозяев, мужчина повредил дверь, проник внутрь и украл из комода золотые изделия, которые сдал в ювелирный магазин и ломбард.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).