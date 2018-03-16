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Кражу ювелирных изделий почти на 200 тысяч рублей раскрыли на Дону
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Кражу ювелирных изделий почти на 200 тысяч рублей раскрыли на Дону 

АиФ Ростов 16 марта 2018
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, о хищении украшений в полицию заявила жительница района.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в преступлении был задержан 27-летний мужчина, ранее судимый за кражи.
Как выяснили правоохранители, подозреваемый заходил во дворы, представляясь электриком, якобы с целью проверки счетчиков.
Обнаружив дом без хозяев, мужчина повредил дверь, проник внутрь и украл из комода золотые изделия, которые сдал в ювелирный магазин и ломбард.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).
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