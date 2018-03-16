Суд за 3 млн рублей освободил из-под домашнего ареста строителя «Крестов-2»

Петроградский районный суд изменил меру пресечения гендиректору ОАО «Генеральная строительная корпорация» Виктору Кудрину , который курировал строительство изолятора «Кресты-2».

Двойное смягчение

16 марта по ходатайству следствия домашний арест бизнесмену заменен на залог в размере трех миллионов рублей, сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга

Виктора Кудрина взяли под стражу в марте прошлого года. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве, а также в присвоении и растрате.

Затем суд распорядился смягчить меру пресечения бизнесмену Руслану Хамхокову . Генподрядчика «Крестов-2» отправили под домашний арест. Хамхокову вменяется выплата 350 млн рублей в виде взяток при освоении бюджета пенитенциарного учреждения.